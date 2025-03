Le gare si sono tenute nel settembre 2024. Keystone

I Campionati mondiali di ciclismo su strada 2024, svoltisi a Zurigo lo scorso settembre, si sono conclusi con un deficit di 4,5 milioni di franchi. Gli organizzatori chiedono ora una mano a città e cantone per ripianare i debiti.

Keystone-SDA SDA

L'Associazione dei Campionati del mondo di ciclismo e paraciclismo 2024 ha comunicato oggi di aver chiesto un sostegno finanziario alla città di Zurigo.

Il municipio si è detto disposto a intervenire per garantire il suo risanamento finanziario ed evitare danni ai creditori privati, ma la decisione deve ancora passare per il legislativo.

A livello cantonale, le autorità hanno informato gli organizzatori che rinunciano al rimborso di un prestito transitorio. Inoltre, l'associazione ha domandato alla giustizia la concessione di una moratoria concordataria, che è stata accettata.

I ricavi dei Mondiali sono ammontati a circa 19 milioni di franchi, a fronte di spese per 23,5 milioni. Ciò è dovuto principalmente a una serie di costi aggiuntivi «inevitabili», in particolare per mettere in sicurezza i percorsi.

Le entrate derivanti dalla ristorazione, dalla vendita di biglietti e di souvenir sono state inferiori alle aspettative a causa delle condizioni meteorologiche instabili.

Infine, le polemiche relative alla chiusura delle strade cittadine per permettere lo svolgimento delle gare hanno scoraggiato degli sponsor ad associarsi alla manifestazione.