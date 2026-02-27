Il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali
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La Commissione della Gestione del Gran Consiglio ticinese ha deciso che eserciterà l’alta vigilanza sul caso che vede coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali.
Nel mirino, come ricorda infatti la «RSI», è finito il suo interessamento alla vicenda di un 14enne tenuto per quasi un mese di reclusione nel carcere giudiziario della Farera.
Si configura quindi una possibile, pur se da appurare, violazione della separazione dei poteri, anche alla luce dell’incontro organizzato nell’ufficio del direttore del Dipartimento del territorio con i vari attori coinvolti nella gestione delle strutture detentive e dei minori.
Intanto oggi, martedì, sulle pagine de «laRegione», il ministro leghista ha difeso il suo operato sostenendo di non aver voluto violare la separazione dei poteri e di aver «solo esortato i presenti a trovare soluzioni alternative».
Ad occuparsene sarà la sottocommissione presieduta dal deputato del Centro Fiorenzo Dadò.