Dopo il pareggio contro il Giappone nel match inaugurale, gli Oranje hanno spazzato via la Svezia con una severo 5-1 che ridimensiona sicuramente i gialloblù. Nel roboante successo c'è anche la firma del CT Koeman, ripagato appieno dalla scelta di liberare un posto per Brobbey al centro dell'attacco. Con una doppietta lampo, la punta del Sunderland ha infatti sospinto subito i suoi. Dopo la pausa è invece stato Gakpo a chiudere ogni discorso con due gol che portano la squadra in vetta al Gruppo F e ipotecano il passaggio ai 1/16.