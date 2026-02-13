Taylor Swift e Travis Kelce si sono giurati amore eterno. Le nozze dell'anno si sono celebrate al Madison Square Garden di New York venerdì sera, al cospetto di oltre 1000 invitati.
A confermare il matrimonio è stato il portavoce della superstar del pop, Tree Paine, che ha semplicemente commentato: «Just Married».
Come riporta USA Today, la cerimonia è stata officiata da Adam Sandler. Testimone della sposa il fratello Austin Swift, mentre il fratello di Travis, Jason Kelce, è stato il testimone del giocatore dei Kansas City Chiefs.
L'abito da sposa di Taylor è stato realizzato da Jonathan Anderson per Christian Dior.
Tante le star presenti alle nozze, tra cui Lena Dunham, Ed Sheeran, le sorelle Haim, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jack Antonoff, Hugh Grant, Benson Boone, Dakota Johnson, Nikki Glaser, Sombr, Mariska Hargitay e Patrick Mahomes.
Taylor e Travis, entrambi 36 anni, hanno iniziato a frequentarsi nell'estate del 2023.
Nel settembre dello stesso anno, Taylor è stata avvistata tra il pubblico di una delle partite di Travis, confermando così la relazione con lo sportivo. Ad agosto 2025 è arrivata la proposta di matrimonio.