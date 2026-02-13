Da pioniere di Internet a punto di riferimento nel mondo dell’informazione: il 16 settembre 2026 blue News festeggia il suo 30° anniversario! Nato nel 1996 come «The Blue Window», blue News è da tre decenni un punto di riferimento nella Svizzera digitale. Sulla nostra pagina dedicata all’anniversario puoi scoprire perle d’archivio, storie incredibili e ripercorrere il cammino compiuto da allora a oggi. Inoltre, insieme al produttore di elettronica Dreame, mettiamo in palio ogni settimana fantastici premi. Partecipa e festeggia con noi!