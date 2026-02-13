I fatti, di cui la RSI ha avuto notizia venerdì, risalgono all’autunno, quando il poliziotto ha preso parte a un controllo effettuato nell’ambito della prostituzione.
L’atteggiamento manesco avuto contro un paio di persone gli è costato l’apertura del procedimento penale, poi sfociato nel decreto d’accusa emesso dal procuratore generale Andrea Pagani.
L’agente non lo ha impugnato e la decisione è dunque diventata definitiva.
sda
Un agente della Polizia comunale di Lugano è stato condannato per abuso di autorità a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa.