Si potrà pagare solo digitalmente con carte di credito, debito o valore. Il Consorzio Ticino ha selezionato il fornitore ATRON Systems AG. Otto aziende del settore sostituiranno progressivamente le casse a bordo e molti apparecchi alle fermate con i nuovi dispositivi. Resteranno attivi oltre 30 punti vendita dove sarà possibile pagare in contanti. Previsti corsi di formazione per chi è poco avvezzo al digitale e consulenza presso i punti vendita.