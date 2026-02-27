La direttiva cantonale dell’UDC ha deciso che i democentristi presenteranno una propria lista per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali ticinesi dell’aprile 2027.

Lo rende noto un comunicato diffuso martedì. Si tratta, si legge, si una «scelta di coerenza e coraggio», ma non si nasconde il motivo della rottura con la Lega dei ticinesi. «Nelle discussioni su un’eventuale lista comune» – prosegue la nota – «l’UDC ha espresso una chiara riserva politica sul nome di Claudio Zali», molto critico nei confronti dei democentristi, nonostante l’alleanza di tre anni fa abbia contribuito anche alla sua riconferma.