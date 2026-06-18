Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, l'attore si è lasciato sfuggire un dettaglio che sembra mettere fine a ogni dubbio sul matrimonio con la star di «Euphoria».

Spettacolo Tom Holland e Zendaya si sono sposati: ora c'è la conferma

Tom Holland e Zendaya sono marito e moglie.

Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, la conferma è arrivata in modo del tutto inatteso durante un'intervista a «Esquire UK».

Le voci sul matrimonio circolavano dall'inizio dell'anno. A gennaio Zendaya aveva attirato l'attenzione sul red carpet con un anello di diamanti, mentre a marzo il suo stylist Law Roach aveva lasciato intendere che le nozze fossero già state celebrate.

Da allora nessuno dei due aveva commentato pubblicamente la vicenda. A rompere il riserbo è stato lo stesso Holland parlando delle immagini generate dall'intelligenza artificiale che, nelle ultime settimane, hanno iniziato a circolare online mostrando una presunta cerimonia di nozze.

Le immagini false hanno divertito l'attore, ma non sua nonna, convinta di essere stata esclusa dalle nozze. Alla domanda se avesse ricevuto telefonate simili da altri familiari, Holland ha risposto con una frase che vale come una conferma: «No, perché erano tutti lì».

Una frase sufficiente per confermare che il matrimonio si è già svolto, senza però aggiungere dettagli sulla data o sul luogo della cerimonia.

Holland e Zendaya si sono conosciuti sul set di «Spider-Man: Homecoming» nel 2017 e hanno ufficializzato la loro relazione nel 2021. Da allora sono diventati una delle coppie più amate e riservate di Hollywood.

I due torneranno presto insieme sul grande schermo in «Spider-Man: Brand New Day». Entrambi fanno parte anche del cast di «The Odyssey», anche se nel film non condividono alcuna scena.