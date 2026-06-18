Entrambi sconfitti nella prima giornata del Gruppo A, rispettivamente da Corea del Sud e Messico, Cechia e Sudafrica si sono lasciati sull’ Partita che ha visto gli europei condurre a lungo prima di essere ripresi nel finale. I cechi sono passati in vantaggio già al 6' con Sadilek e si sono in seguito difesi senza troppi affanni fino all'83', quando Mokoena ha ristabilità la parità su calcio di rigore. Il pareggio odierno obbliga di fatto entrambe le squadre a vincere nel loro ultimo impegno per poter raggiungere i 1/16 di finale.