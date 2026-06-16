Il trasporto pubblico ticinese ha raggiunto nel 2025 nuovi massimi storici.

Lo rivela il rapporto sulla mobilità pubblicato martedì dal Dipartimento del territorio. Le linee TILO hanno trasportato 19,6 milioni di passeggeri, con un aumento del 4,3% rispetto al 2024: un valore quasi quadruplicato dal 2006. Gli autobus hanno registrato 40 milioni di utenti, in crescita del 4,7% sull'anno precedente. Cresce anche la mobilità ciclabile in tutto il Cantone. Gli incrementi più significativi nel Locarnese: +40% a Tegna e +13% a Tenero. Il traffico automobilistico si mantiene invece fondamentalmente stabile.