Al Tribunale d'appello, che ha cominciato la sua attività l'anno scorso, i casi sono stati 1'460. Negli undici tribunali regionali è stato raggiunto un valore record, con un totale di 8'074 nuovi casi, 666 in più rispetto all'anno precedente, come si legge nel rapporto annuale pubblicato giovedì, che definisce l'aumento «massiccio». Di conseguenza, nonostante un incremento anche dei dossier trattati, è cresciuto di 378 unità anche il numero di quelli pendenti.