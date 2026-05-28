In Ticino 553 esercizi pubblici, circa un quarto del totale, non si sono ancora adeguati alla nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.

La Lear è entrata in vigore nel 2023 e concedeva tre anni per richiedere la nuova autorizzazione alla gerenza. Il Governo ha emanato una proroga eccezionale di 45 giorni. Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio, ha precisato che non ci sarà una seconda proroga. Chi dopo il 31 luglio non avrà avviato la procedura dovrà cessare l'attività. La Polizia cantonale controllerà ed emanerà ordini di chiusura per chi non rispetta i requisiti.