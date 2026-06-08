30, un grave incidente si è verificato sull'A2 presso Goeschenen. Un 21enne alla guida di un'auto con targhe ticinesi ha perso il controllo del veicolo all'uscita della galleria del San Gottardo. L'incidente è capitato poco prima della galleria Schoeni, quando il 21enne è passato sulla corsia di sorpasso, scontrandosi lateralmente con un'auto con targhe nidvaldesi. Il bilancio è pesante: il conducente ticinese e una passeggera dell'altra vettura hanno riportato ferite gravi. Lievi per l'altro conducente. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Uri. L'A2 tra Goeschenen e Wassen è rimasta chiusa per circa 2 ore.