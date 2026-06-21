Prima il debutto al Mondiale, che ha definito il momento più alto della sua carriera, e poi il ritorno in Bundesliga, al Werder Brema.

«Sono felicissimo – ha sottolineato il basilese – volevo davvero questo trasferimento, così come desideravo tornare a giocare ai massimi livelli». Interrogato su come sia Granit Xhaka da vicino, l'attaccante 29enne lo ha definito un capitano fantastico. «Pretende tanto dal gruppo, ma pretende ancora di più da se stesso. E nei momenti che contano c’è sempre. Lo ha dimostrato ancora una volta negli ultimi 90'».