«Dobbiamo essere più concentrati in fase difensiva», ha spiegato Yakin in conferenza stampa. Incalzato sulle possibilità della Svizzera di vincere il Gruppo B, Freuler ha invece detto: «E' ancora possibile, ma non dobbiamo pensarci adesso. Conta solo la Bosnia». Per quanto riguarda la formazione, Yakin dovrebbe tornare ad affidarsi all'usato sicuro: Widmer terzino destro e Rieder trequartista alle spalle di Embolo insieme a Ndoye e Vargas.