Murat Yakin, interpellato sulla sfida di venerdì, si è lasciato andare ad alcune considerazioni: «Lo staff ha seguito insieme la partita tra Algeria e Austria. I nordafricani sono un avversario interessante con molte qualità individuali».

Il selezionatore rossocrociato ha avuto premura di spendere anche alcune parole su Vladimir Petkovic, suo predecessore sulla panchina della Nati: «Sarà anche un'occasione per ritrovare Vlado. Non vediamo l'ora di questa sfida».