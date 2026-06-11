All'antivigilia della sfida contro il Qatar, è stato Denis Zakaria a presentarsi davanti ai giornalisti: «Siamo pronti, sì, posso dire che abbiamo lavorato bene». «Il mio ruolo? Devo aiutare la squadra quando l'allenatore me lo chiede. Negli anni sono maturato, dunque non è un problema se qui ho meno minutaggio rispetto a quanto avviene col Monaco». Intanto la Federazione ha comunicato che saranno almeno 1’600 gli svizzeri presenti allo stadio per la prima partita: il numero è destinato a crescere.