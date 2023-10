Barcelona – Athletic Bilbao 1:0 LaLiga, 10. Spieltag, Saison 23/24 22.10.2023

Der erst 17-jährige Marc Guiu wird in der 79. Minute eingewechselt – und schiesst den FC Barcelona 33 Sekunden später mit dem ersten Ballkontakt als Profi zum Sieg.

Der FC Barcelona traf am zehnten Spieltag in LaLiga auf Athletic Bilbao. Die Basken machen dem Favoriten das Leben schwer.

In der Schlussphase wechselt Coach Xavi den erst 17-jährigen Marc Guiu ein – der Joker trifft 33 Sekunden nach seiner Einwechslung.

Das junge La-Masia-Produkt kann sein Glück kaum fassen. Zumal auch seine Familie im Nou Camp sein Traum-Debüt live mitverfolgt. Mehr anzeigen

Der FC Barcelona tut sich zuhause lange schwer. Athletic Bilbao spielt mit den Hausherren im Nou Camp auf Augenhöhe. In der 79. Minute nimmt Trainer Xavi einen Doppelwechsel vor. Für den 20-jährigen Mittelfeldspieler Fermín López schickt der Weltmeister von 2010 Marc Guiu auf den Platz.

Der Teenager darf zum ersten Mal im Blaugrana-Trikot bei den Profis mittun. Nur Augenblicke später spielt João Félix den Ball in die Tiefe, Guiu läuft auf der linken Seite durch und schiesst mit seinem ersten Ballkontakt die Kugel an Goalie Unai Simón vorbei. Genau dieses Szenario hat ihm Barça-Trainer Xavi vorausgesagt: «Du wirst eine Chance bekommen und treffen», verrät der frühere Weltstar an der Pressekonferenz.

Genau 33 Sekunden hat der Jungprofi für das Tor gebraucht. Mit 17 Jahren und 291 Tagen ist Guiu der jüngste Spieler, der im 21. Jahrhundert beim Debüt ein Tor für Barcelona in der Meisterschaft erzielen konnte.

Xavi machte selbst die Erfahrung durch

Der Treffer tütet am Ende den 1:0-Sieg ein. Der FC Barcelona bleibt damit nicht nur am Duo Real Madrid/Girona dran, sondern ist in seinen letzten 10 Liga-Partien ungeschlagen.

Der Matchwinner stammt aus der eigenen Akademie. «Wir wissen, dass der Verein in finanziellen Schwierigkeiten steckt. La Masia hat uns viel gegeben – wir jungen Leute, ich, Fermin, Lamine und Gavi – tun unser Bestes, um dem Verein zu helfen. Als Absolvent von La Masia bin ich sehr stolz darauf, dass ich dem Verein helfen kann, weiterzukommen», so Guiu.

Xavi meint: «Der Klub hat mir vertraut, als ich erst 17-jährig war. Nun habe ich Marc Guiu das Vertrauen geschenkt und er hat uns den Sieg gebracht.» Der Barça-Coach hat heuer sowieso ein gutes beziehungsweise goldenes Händchen. In der laufenden Meisterschaft hat sein Team schon sechs Jokertore erzielt – so viele wie keine andere Mannschaft in Spanien.

Der 43-Jährige führt aus: «Der Unterschied zwischen meiner Generation und dieser ist, dass sie spielen wollen. Sie haben keine Angst. Sie sind alle bereit. Sie haben die Persönlichkeit. Sie sind mutig.»

Schlaflose Nacht – Familie vor Ort

Diese Haltung sei wichtig – auch weil Verletzungssorgen das Team plagen würden, hält Xavi fest. «Wir mussten das Spiel gewinnen, also mussten wir mehr Risiko nehmen. Marc Guiu ist ein guter Junge. Er arbeitet sehr hart und ist bereit.»

Der Stürmer selbst war überglücklich über seine magische Nacht: «Ich kann es nicht glauben. Ich bin ganz ausser Atem. Ich geniesse den Moment. Man kann sich das nicht vorstellen, aber ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, das Beste aus meinen Chancen zu machen – und jetzt habe ich sie bekommen». Ein erfahrener Teamkollege hat ihn nach dem Spiel in der Kabine noch was auf dem Weg gegeben: «Iñigo (Martinez) hat mir gesagt, dass ich heute nicht schlafen kann, aber ich solle es geniessen».

🥲 Marc Guiu’s family reacting to his goal on first professional appearance…



Football. ❤️✨ pic.twitter.com/W7kGRuiEdk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023

Eine grosse Freude war es auch für Guius Familie, die nach dem Tor allesamt feuchte Augen hatten – insbesondere Marcs Mama war völlig aus dem Häuschen, wie Videos in den sozialen Medien zeigen. Vielleicht darf der frühreife Teenager nun auch am Mittwoch ran. Die Katalanen empfangen in der Champions League Schachtar Donezk.