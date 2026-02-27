Home
Video
Tierische Trauzeugin
Ob diese Hundedame weiss, was ihr Pfotenabdruck bedeutet?
01:23
Ungewöhnlicher Café-Standort
Hier beobachten Starbucks-Kund*innen nordkoreanische Bürger
01:20
Sonnenspektakel in New York
Das steckt hinter dem Phänomen «Manhattanhenge»
01:10
Kuriose Protestaktion
Der Friedensnobelpreis muss warten – Trump bekommt erst einmal diesen Pokal
Nur auf blue News
Aktuelle Sport Videos
«Ich habe mit dem FCB noch etwas offen»
Stocker über Degen: «Manchmal muss man abwarten, wie man ihn am besten abholt»
Stocker über Degen: «Gewisse Momente muss man abwarten, damit man ihn am besten abholt»
«Wir wollen 90 Minuten Powerfussball spielen»
Die internationalen Top-Transfers des Sommers
Spanien ist Weltmeister: So jubelt Madrid
Argentinien-Trainer Scaloni bricht Pressekonferenz unter Tränen ab
Nati-Assistent Callà: «Verliert Argentinien den WM-Final, fliegt bei uns zuhause alles durch die Gegend»
Daniliuc: «Wir sind wirklich als Mannschaft aufgetreten»
Omlin: «Das stimmt uns zuversichtlich für die neue Saison»
Shaqiri: «Ich hatte in den letzten Wochen etwas Schmerzen»
«Er wollte Stürmer Nummer 1 sein»: FCB-Boss Degen spricht über Hunziker – und mögliche weitere Abgänge
Basel – Juventus 0:0
Tuchel zur Kritik: «Bereue die Entscheidung nicht»
«Die Argentinier waren froh»: Callà schwärmt von Manzambis Qualitäten
03:20
«Ich habe mit dem FCB noch etwas offen»
Verwandte Themen
Bluewin E-Mail
Deine kostenlose E-Mail-Adresse
Erstelle eine kostenlose E-Mail-Adresse von Swisscom und greife von überall auf dein Konto zu. Deine E-Mails, Kontakte und Termine sind sicher aufbewahrt.Mehr erfahren