Geteiltes Heim, Glück allein? Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) und Sheldon Cooper (Jim Parsons) in «Big Bang Theory». Bild: Screenshot aus «Big Bang Theory» (CBS)

Ein blue News Leser ist kürzlich mit seiner Freundin zusammengezogen. Leider wurde ihm bereits beim Zügeln klar, dass das ein Fehler war. Wie kommt er wieder aus dieser Hausnummer raus?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der neuen Ratgeber-Kolumne «Meyers Liebesklinik» berät Schriftsteller und Coach Thomas Meyer die Leserinnen und Leser von blue News bei Problemen in der Liebe.

Thema der ersten Kolumne: Wie sage ich meiner Partner*in, dass die gemeinsame Wohnung ein Fehler war? Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Meyer



Kürzlich bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen. Leider wurde mir bereits beim Zügeln klar, dass das ein Fehler war. Meine Freundin sagt mir jeden Tag, wie schön sie unser neues Glück findet. Und mit jedem Tag wird es für mich schwieriger. Wie komme ich wieder aus dieser Hausnummer raus, ohne meine Beziehung zu zerstören?



Freundliche Grüsse,

F.Z. aus R.*

Lieber Herr Z.

Was Beziehungen anbelangt, sind wir katastrophal naiv. Wir glauben, dass alles gut komme, ohne jedes Zutun unsererseits. Selbst dann noch, wenn überhaupt nichts gut gekommen ist.

Das ist der eine Grund, warum Kommunikation in Beziehungen viel zu kurz kommt: Wir halten sie schlicht für unnötig. Der andere besteht darin, dass wir unser Leben nicht noch komplizierter machen wollen, als es schon ist. Beziehungsgespräche sind zugegebenermassen anstrengend und können leicht entgleisen. Sie können sogar der Beziehung ein Ende setzen.

Eine stabile, harmonische Partnerschaft ist aber nur möglich, wenn Probleme sofort, offen und konstruktiv angesprochen und verhandelt werden. Sie werden sonst immer grösser und der Wille, ihnen auszuweichen, immer stärker. Und letztlich auch unser Geschick darin.

Was genau ist vorgefallen beim Zügeln?

Offenbar haben Sie bisher nicht darüber gesprochen, was Ihnen wichtig ist beim Zusammenleben. Brauchen Sie ein eigenes Zimmer? Wer richtet welchen Raum ein? Wie werden die Aufgaben im Haushalt verteilt? Was ist genau vorgefallen beim Zügeln, das Ihnen zeigte, dass das Zusammenziehen ein Fehler war? Was genau wird für Sie mit jedem Tag schwieriger? Was hat sich für Sie als inakzeptabel erwiesen?

Über all das werden Sie mit Ihrer Partnerin und Mitbewohnerin sprechen müssen. Offenbar wollen Sie, dass sie zumindest ersteres bleibt – dann braucht es jetzt erst recht ein ehrliches Gespräch. Die Beteuerungen ihrerseits, wie toll alles sei, sind ja nur eine hilflose Reaktion auf Ihre gewiss offensichtliche Abneigung.

Am besten schreiben Sie alles auf, das hilft immer. Erstellen Sie eine Liste, auf der Sie festhalten, was Sie alles stört, und was Sie alles brauchen, um a) das Zusammenleben und b) die Beziehung fortzuführen. Womöglich hat das Zusammenziehen nur an die Oberfläche befördert, was in Ihrer Partnerschaft ohnehin seit längerem gärt.

Zur Person Schriftsteller, Drehbuchautor – und Coach in Beziehungs- und Liebesfragen: Thomas Meyer, Jahrgang 1974, berät neu die Leser*innen von blue News bei Liebeskummer und Beziehungsproblemen. Foto: Joan Minder

Vereinbaren Sie mit Ihrer Partnerin dann ein Gespräch in Ruhe und bitten Sie sie, ebenfalls eine entsprechende Liste anzufertigen. Was auf diese übrigens auch noch gehört: Gründe, die dafür sprechen, die Beziehung weiterzuführen.

Wenn Sie die die beiden Listen vergleichen und darüber sprechen, werden Sie sofort sehen, was im Argen liegt – und ob es gelöst werden kann oder nicht. Manche Differenzen sind zu gross, als dass man ewig versuchen sollte, sie zu überwinden. Andere lassen sich durch faire Kompromisse, wofür eben gute Kommunikation notwendig ist, durchaus überbrücken.

Die Kunst besteht darin, den Unterschied zu erkennen.

* Name der Redaktion bekannt.

