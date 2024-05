La magnifique «Gabrielle Solis»

20 ans après «Desperate Housewives», qu’est devenue Eva Longoria?

Il y a 20 ans, on découvrait l’actrice dans « Desperate Housewives », série où elle interprétait la magnifique et non moins attachiante Gabrielle Solis. Deux décennies plus tard, on s’apprête à la retrouver dans une toute nouvelle production d’Apple TV+.