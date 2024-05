Montagnes russes émotionnelles

«Toujours là pour toi», pourquoi cette série cartonne sur Netflix

La série mettant en scène l’amitié entre deux femmes jouées par Katherine Heigl et Sarah Chalke remporte un franc succès sur Netflix. La saison 2 qui est sortie en avril s’est hissée dans le top dix de la plateforme et on comprend bien pourquoi en se plongeant dans les aventures de Kate et Tully. Nous aussi, on a versé quelques larmes.