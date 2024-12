«Il m'a répondu que son père se battait très durement» - Les révélations de Trump

Donald Trump a fait partie des invités pour la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le président élu américain s'est entretenu pour l'occasion avec le prince William, qu'il a qualifié de « très beau» auprès du New York Times.

Donald Trump s'est entretenu avec le prince William à Paris. ats

Donald Trump a fait part de ses échanges avec le prince William lors de leur récente rencontre.

Le président élu américain s'est entretenu avec le prince de Galles lors d'un tête-à-tête à la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, où des dirigeants du monde entier s'étaient réunis pour célébrer la réouverture de la cathédrale Notre-Dame.

Le fils aîné de Charles III l'a représenté à cet événement, au cours duquel Donald Trump l'a interrogé sur la santé de son épouse et de son père, qui ont tous deux révélé en début d'année suivre un traitement contre le cancer.

«Je lui ai demandé des nouvelles de sa femme et il m'a dit qu'elle allait bien», a déclaré Donald Trump au New York Times. «Je lui ai demandé des nouvelles de son père et il m'a répondu que son père se battait très durement, qu'il aimait son père et qu'il aimait sa femme. C'est un bel homme. Il était vraiment très beau hier soir. Certaines personnes sont plus belles en personne? Il était superbe. Il était très beau, et je le lui ai dit. C'est un homme bien, celui-là. Il fait un travail fantastique.»

L'élu républicain de 78 ans a affirmé qu'il avait eu avec le prince de 42 ans «une excellente discussion pendant une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Nous avons eu un très, très bon échange».

En novembre, le prince William a confié à des journalistes au Cap, en Afrique du Sud, que la gestion de deux diagnostics de cancer dans la famille en l'espace de quelques mois avait rendu les choses « très difficiles».

«Il a été très difficile d'essayer de faire face à tout le reste et de garder le cap. Je suis très fier de ma femme, je suis fier de mon père, d'avoir géré ce qu'ils ont fait. Mais d'un point de vue familial, ça a été... Oui, ça a été brutal», avait admis le prince William.

