Seuls les meilleurs font partie des équipages SailGP. Les catamarans de construction identique, équipés de foils et d'ailes rigides, atteignent jusqu'à 100 km/h. Ces courses sont impressionnantes et ont une durée maximale de 15 minutes. La saison comprend plusieurs manches sur quatre continents.Depuis 2019, SailGP redéfinit le monde de la voile grâce à ses catamarans innovants et continuellement améliorés, qui réalisent des performances exceptionnelles en compétition. Ces voiliers volants portent les couleurs des pays qu'ils représentent et constituent la flotte la plus rapide de l'histoire.La Suisse est également au départ et sera à l'attaque lors de la saison 23/24. Tu peux regarder les courses en direct et en différé sur blue Zoom et tu trouveras également sur ce site toutes les infos et les magazines de SailGP.