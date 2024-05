Notizia che ha fatto scalpore

Tassa d'ingresso a Lauterbrunnen? Il Daily Mail: «Ostilità turistica anche in Svizzera»

L'annuncio che Lauterbrunnen, nell'Oberland bernese, sta pensando di introdurre una tassa d'ingresso (un po' come succede a Venezia e in altre località turistiche) ha fatto piuttosto scalpore, e non solo in Svizzera. I media britannici, ad esempio, stanno già brontolando per la presunta ostilità nei confronti dei turisti.