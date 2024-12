I messaggi vocali non dovranno più essere per forza ascoltati. Imago

In futuro WhatsApp permetterà di convertire i messaggi vocali direttamente in testo.

Hai fretta? blue News riassume per te WhatsApp sta introducendo una nuova funzione che converte i messaggi vocali in testo direttamente sul dispositivo dell'utente.

Questa funzione è particolarmente utile in ambienti rumorosi o se in generale non si è amanti dei messaggi vocali.

La funzione deve essere attivata manualmente nelle impostazioni.

Al momento è disponibile in italiano solo per gli iPhone equipaggiati di iOS 16 o una versione successiva. Mostra di più

O li si ama o li si odia: i messaggi vocali di WhatsApp dividono, da quando sono stati introdotti, gli utenti. Per molti non c'è niente di più noioso che ascoltarli, soprattutto quando chi li invia non riesce mai ad arrivare al punto in pochi secondi.

Gli oppositori saranno quindi ancora più contenti della nuova funzione del servizio di messaggistica istantanea. In futuro, i vocali potranno essere completamente trascritti in testo. Un'alternativa pratica, anche in ambienti rumorosi o quando si è in viaggio.

Come attivare la funzione

Secondo WhatsApp, i vocali vengono convertiti esclusivamente sul dispositivo del destinatario. Grazie alla crittografia end-to-end, la privacy è completamente protetta. Né la stessa applicazione né altri possono visualizzare i messaggi o le loro trascrizioni.

Tuttavia la funzione deve essere attivata manualmente: nelle impostazioni, alla voce «Chat», è possibile attivare l'opzione «Trascrizione dei messaggi vocali». Gli utenti di iPhone devono anche attivare l'assistente virtuale Siri.

Una volta impostata la funzione è possibile creare una trascrizione premendo a lungo su un messaggio vocale e toccando «Trascrivi».

La disponibilità esatta non è ancora chiara

Non è ancora chiaro quando l'aggiornamento sarà disponibile. Non sono ancora riusciti ad attivare la funzione né su iOS né su Android sui dispositivi che sono stati testati. Tuttavia si può presumere che ciò avverrà nelle prossime settimane.

Gli utenti di iPhone possono già da ora beneficiare di quest'opzione, a patto che il loro telefono sia equipaggiato con iOS 16 o una versione successiva.

Per quanto riguarda invece gli smartphone Android, le lingue disponibili sono attualmente l'inglese, il portoghese, lo spagnolo e il russo. Nuovi aggiornamenti sono attesi nei prossimi mesi.