In Austria dal 4 al 16 febbraio

Ecco il programma completo delle gare dei Mondiali di sci alpino 2025

I Mondiali di sci alpino 2025 si svolgono a Saalbach, in Austria, dal 4 al 16 febbraio. Ma quando saranno in azione le stelle rossocrociate, come ad esempio Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami e Franjo von Allmen? Ecco il calendario completo delle gare sul Circo Bianco austriaco.