Mikaela Shiffrin ha dovuto sottoporsi a un «intervento chirurgico inaspettato»

Mikaela Shiffrin ha dovuto essere portata via con una slitta di soccorso dopo la violenta caduta. Keystone

A caccia della sua 100esima vittoria in Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin è caduta pesantemente nella gara di casa a Killington alla fine di novembre. Ora la statunitense ha dovuto subire un'operazione «inaspettata».

Jan Arnet Syl Battistuzzi

Tutto era pronto per l'evento nello stato americano del Vermont: l'eroe locale Mikaela Shiffrin voleva superare il magico traguardo delle 100 vittorie in Coppa del Mondo davanti al pubblico di casa, accorso numeroso alla fine di novembre. Dopo la prima manche, la 29enne ha preso il comando della gara e, al secondo intertempo della seconda prova, la statunitense aveva ancora un vantaggio di poco meno di due decimi.

Tuttavia, nel pendio ripido ha commesso l'errore decisivo, che l'ha portata a schiantarsi contro la rete di protezione a bordo pista: una beffa, invece di una vittoria storica. Oltretutto l'atleta ha dovuto essere trasportata via con una slitta di soccorso.

Poco dopo la gara, la sciatrice del Colorado ha informato i suoi fans tramite Instagram: «Ho una grossa abrasione e qualcosa mi ha tagliato». Sebbene non vi siano state lesioni agli organi interni, la ferita da taglio sul lato destro dell'addome non ha potuto essere suturata perché troppo profonda, così ha precisato la US Ski Association» nelle ore seguenti.

Ritorno ritardato

Il recupero non è andato come previsto. A causa di complicazioni legate alla ferita all'addome, giovedì sera l'americana ha dovuto subire un intervento chirurgico «inaspettato».

La 29enne, che si è ancora aperta sui social media, si è sentita male: «È emerso che avevo una piccola cavità che era più profonda del tratto della ferita, era piena di vecchi ematomi e non drenava correttamente».

La compagna della star dello sci maschile Aleksander Aamodt Kilde, che a sua volta si è infortunata a lungo e punta a tornare in pista solo nella prossima stagione, promette di fornire ulteriori informazioni quando riceverà notizie.

Al momento non è chiaro per quanto tempo la Shiffrin sarà fuori gioco. Dopo l'incidente, si aspettava di rimanere fuori per «diverse settimane». È probabile che le complicazioni ritardino il suo rientro.