Bianconeri in piena corsa

Chi sarà campione svizzero? Ecco perché l'ex YB Carlos Varela punta sul Lugano

L'ex giocatore dello Young Boys, Carlos Varela, parla con blue Sport della lotta per il titolo in Super League. L'ex centrocampista non vede i campioni in carica e attuali leader della classifica dell'YB come favoriti per il titolo, ma piuttosto il Lugano, ora al terzo posto.