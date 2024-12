Solo Mukiele, all'89° ha infranto il record dell'Inter e di Sommer di terminare tutte le sei sfide di Champions League di questa stagione senza subire reti. KEYSTONE

La penultima serata di Champions League del 2024 ha offerto sfide chiuse, altre molto divertenti. È stato il caso di Atalanta-Real, finita 2 a 3, e Leverkusen-Inter, dove l'unico gol, dei padroni di casa, è arrivato al 90°. Bayern e PSG sono andati a nozze nelle loro rispettive sfide.

Il Bayer Leverkusen batte l'Inter 1-0 all'ultimo minuto, infliggendo ai nerazzurri la prima sconfitta in Champions League e il primo gol della stagione europea al 90', segnato da Mukiele. Una sconfitta che complica la qualificazione dell'Inter agli ottavi, dopo una prestazione troppo difensiva e rinunciataria, con la squadra di Inzaghi che ha cercato il pareggio per tutta la partita.

Il Leverkusen parte forte, sfiorando il gol già al 3' con Tella che colpisce la traversa. L'Inter fatica a reagire, ma crea qualche occasione con Frattesi e Calhanoglu. Nel secondo tempo, il Leverkusen continua a spingere, mentre l'Inter si limita a difendersi senza riuscire a ripartire. Nonostante le incursioni dei tedeschi, la partita sembra destinata a finire senza reti, ma al 90' Mukiele sfrutta una serie di disattenzioni difensive dell'Inter e segna il gol vittoria.

Con questa sconfitta, l'Inter scivola al quarto posto con 13 punti e dovrà conquistare almeno 4 punti nelle ultime due partite, contro Sparta Praga e Monaco, per sperare di qualificarsi agli ottavi.

Leverkusen – Inter 1:0 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 10.12.2024

Atalanta-Real Madrid 2:3

L'Atalanta lotta con determinazione contro il Real Madrid, ma alla fine esce sconfitta 3-2 nel confronto con la squadra di Carlo Ancelotti.

I Blancos passano in vantaggio al 10' con Mbappé, che però è costretto a lasciare il campo prima dell'intervallo per un infortunio muscolare.

Nella ripresa, al 47', l'Atalanta pareggia momentaneamente grazie a un rigore trasformato da De Ketelaere. Ma il Real non tarda a rispondere: in soli tre minuti, Vinicius sfrutta un rimpallo per riportare in vantaggio i madrileni, e ppoi anche Bellingham, che sigla il 3-1.

L'Atalanta non si arrende e accorcia le distanze con Lookman, poi si lancia all'assalto nel finale, ma Retegui spreca una clamorosa occasione per il pari. Alla fine, il Real Madrid porta a casa i tre punti in una sfida emozionante.

Atalanta – Real Madrid 2:3 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 10.12.2024

Le altre sfide della serata

Lipsia – Aston Villa 2:3 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 10.12.2024

Salisburgo – PSG 0:3 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 10.12.2024

Donetsk – Bayern 1:5 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 10.12.2024