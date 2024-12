Yann Sommer e Granit Xhaka hanno giocato insieme ben 83 volte nella Nazionale maggiore. Foto: Keystone

Granit Xhaka e Yann Sommer hanno lottato fianco a fianco in ben 205 partite. Questa sera ci sarà una prima: i due si affronteranno da avversari in una partita competitiva.

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera con il suo Bayer Leverkusen Granit Xhaka affronterà l'Inter di Yann Sommer in Champions League.

Una novità: i due hanno sempre giocato insieme, ma mai uno contro l'altro.

Il basilese non ha mai giocato più partite con un altro professionista che con Yann Sommer. Non è vero il contrario: Sommer è sceso in campo con altri cinque giocatori più spesso che con Xhaka.

Martedì sera il Bayer Leverkusen ospiterà l'Inter per una sfida di Champions League (ore 21:00 in diretta su blue Sport). Si tratta dell'emozionante scontro della sesta giornata della fase campionato. Entrambe le squadre sono tra le prime 8 della classifica, e rimanendo tali si qualificherebbero direttamente per gli ottavi di finale.

Come promemoria, le squadre tra il 9° e il 24° posto devono passare agli spareggi a eliminazione diretta, con le vincenti dei rispettivi incontri (andata e ritorno) che si qualificano anch'esse per gli ottavi di finale. Le squadre tra il 25° e il 36° posto sono eliminate dalla competizione europea.

Leverkusen contro Inter è anche Xhaka contro Sommer

Lo scontro tra Bayer Leverkusen e Inter vede protagonisti anche due giocatori svizzeri che sono i pilastri delle loro rispettive squadre. Granit Xhaka è il leader del centrocampo dei campioni di Germania in carica, mentre Yann Sommer è il portiere dei nerazzurri.

Quest'ultimo ha svolto il suo lavoro alla perfezione in questa stagione, dovendo raccattare la palla dalla propria porta una sola volta nelle prime cinque partite disputate in Europa. L'Inter ha concesso punti solo nella prima giornata, quando ha pareggiato in trasferta contro il Manchester City.

È molto strano che Xhaka e Sommer non si siano mai affrontati in una partita competitiva. Ma hanno già giocato fianco a fianco ben 205 volte: coi colori del Basilea (40), del Borussia Mönchengladbach (76) e naturalmente in Nazionale (83).

Da professionisti hanno giocato per la prima volta insieme il 21 agosto 2010 fra le fila rossoblù. Poco dopo, hanno fatto parte della Nazionale Under 21, con la quale hanno raggiunto la finale del Campionato Europeo, perdendo 2-0 contro la Spagna.

L'estate scorsa hanno raggiunto i quarti di finale dei Campionati Europei con la selezione maggiore; forse è stata anche la loro ultima partita come compagni di squadra, dato che Sommer si è ritirato dalla Nazionale dopo gli Europei.

I due non vedono l'ora di ritrovarsi di fronte, anche se non sono certo disposti a farsi dei regali, se non uno scambio di maglie al termine della partita.

Per Granit Xhaka aver giocato 205 partite con Yann Sommer è un vero e proprio record. Con nessun altro calciatore ha condiviso tante partite. Non vale lo stesso per l'estremo difensore dell'Inter, il quale ha giocato il maggior numero di partite insieme a Nico Elvedi (274), Lars Sindl, Patrick Herrmann (entrambi 235), Oscar Wendt (233), Christoph Kramer (207) e solo al sesto posto c'è il capitano della Nati (205).

