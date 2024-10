Cosa ci fanno Michelle Hunziker e Yann Sommer insieme in Engadina?

Michelle Hunziker e Yann Sommer in sella all'Engadina Michelle Hunziker e Yann Sommer con un look particolare per il servizio fotografico per Svizzera Turismo. Immagine: Schweiz Tourismus I due sembrano essersi divertiti a lavorare in Engadina. Immagine: Schweiz Tourismus Il look sembra essere particolarmente adatto a Sommer. Immagine: Schweiz Tourismus I due sono stati affiancati dallo chef Andreas Caminada, che spera di portare la sua terra d'origine un po' più vicino a tutti. Immagine: Schweiz Tourismus Oltre che in Engadina, Yann Sommer ha posato anche a Lugano... Immagine: Schweiz Tourismus ... e Michelle Hunziker a Zurigo. Immagine: Schweiz Tourismus Michelle Hunziker e Yann Sommer in sella all'Engadina Michelle Hunziker e Yann Sommer con un look particolare per il servizio fotografico per Svizzera Turismo. Immagine: Schweiz Tourismus I due sembrano essersi divertiti a lavorare in Engadina. Immagine: Schweiz Tourismus Il look sembra essere particolarmente adatto a Sommer. Immagine: Schweiz Tourismus I due sono stati affiancati dallo chef Andreas Caminada, che spera di portare la sua terra d'origine un po' più vicino a tutti. Immagine: Schweiz Tourismus Oltre che in Engadina, Yann Sommer ha posato anche a Lugano... Immagine: Schweiz Tourismus ... e Michelle Hunziker a Zurigo. Immagine: Schweiz Tourismus

Anche in autunno la Svizzera attira numerosi visitatori grazie alla sua bellezza. Allora chi meglio di due beniamini elvetici può mostrarla? Yann Sommer e Michelle Hunziker hanno posato con un look da cowgirl e cowboy per una nuova campagna di Svizzera Turismo.

Hai fretta? blue News riassume per te Svizzera Turismo ha ingaggiato Michelle Hunziker e Yann Sommer come ambasciatori per la stagione autunnale.

I due hanno posato con un look da cowgirl e cowboy in Engadina.

Oltre alle foto, è stato girato un cortometraggio, che sarà presto pubblicato, e lo chef Andreas Caminada si è occupato del supporto culinario.

Hunziker, Sommer e Caminada hanno sottolineato la bellezza della natura svizzera in autunno, che per la showgirl rappresenta anche un ricordo d'infanzia. Mostra di più

Per promuovere la stagione autunnale, Svizzera Turismo ha deciso di ingaggiare due beniamini della popolazione elvetica: Michelle Hunziker e Yann Sommer, i quali hanno posato per un servizio fotografico con un look da cowgirl e cowboy.

Le foto sono state scattate nella foresta di pini cembri dell'Engadina e hanno lo scopo di attirare più persone nel nostro Paese anche nelle stagioni più fredde.

Ma questi scatti non erano l'unica cosa che Svizzera Turismo aveva in programma per la showgirl e il portiere: i due hanno anche girato un cortometraggio, che non è ancora stato reso pubblico. Vi ha partecipato anche lo chef svizzero Andreas Caminada per fornire un supporto culinario.

Al termine dei vari impegni, la 47enne ha dichiarato: «Ho vissuto un'esperienza incredibile durante le riprese. A questa hanno contribuito non solo Yann e Andreas, ma anche lo splendido scenario autunnale dell'Engadina». Il suo sogno d'infanzia, ha infatti rivelato, è sempre stato quello di mangiare con gli amici nel bosco intorno a un fuoco.

Sommer concorda con i commenti della collega di pubblicità e ha aggiunto: «Mi sono divertito molto a scoprire le montagne svizzere con gli spettacolari colori autunnali».