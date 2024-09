La presentatrice Michelle Hunziker vorrebbe condurre l'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Thomas Banneyer/dpa

Michelle Hunziker è un successo all'estero e un volto ricercato nel panorama televisivo italiano. Durante una recente visita a casa, ha rivelato: «L'Eurovision Song Contest a Basilea? Lo presenterei subito».

Carlotta Henggeler

La 47enne ha recentemente visitato Zurigo per la campagna pubblicitaria autunnale di Svizzera Turismo. Il suo obiettivo? Attirare più turisti italiani in Svizzera.

Michelle Hunziker è come un coltellino svizzero. È versatile e quindi di grande successo. Sia come presentatrice televisiva, che come imprenditrice di bellezza o ambasciatrice pubblicitaria.

La 47enne ha recentemente visitato Zurigo nell'ambito della campagna autunnale di Svizzera Turismo.

In quell'occasione, la nativa di Sorengo, ha rivelato il suo desiderio di salire sul grande palcoscenico televisivo, dichiarando a "Blick.ch": «L'Eurovision Song Contest a Basilea lo presenterei subito».

Condurre l'Eurovision Song Contest sarebbe un grande colpo per Michelle Hunziker. 150 milioni di telespettatori guardano ogni anno l'ESC, il più grande spettacolo televisivo d'Europa.

"Certo che lo farei al volo. Sarebbe un grande onore", dice la Hunziker al Blick.

La pianificazione dell'Eurovision Song Contest è in pieno svolgimento con gli organizzatori dello spettacolo e la città di Basilea.

Se l'ex modella sarà davvero presa in considerazione per la moderazione è ancora aperto. Con il suo celebre sorriso Michelle ha aggiunto: «Ma prima qualcuno deve chiamarmi, non mi è stato ancora chiesto».