Chi c'è al fianco di Michelle Hunziker in vacanza in Alto Adige?

Michelle Hunziker si concede una vacanza in Alto Adige con la sua famiglia e non smette di parlare del suo nipotino. La conduttrice italo-svizzera era in viaggio con la figlia Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo Cerza e il piccolo Cesare di un anno.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker ha trascorso una vacanza con la figlia Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo Cerza e il nipotino Cesare e ha condiviso con orgoglio una foto con il piccolo di un anno.

La conduttrice non mostra il volto del nipote sui social media e pubblica invece una foto di lei e Cesare che guardano la natura.

Oltre ai momenti in famiglia, la show girl ha condiviso anche le impressioni di un'arrampicata col genero in Alto Adige. Mostra di più

Michelle Hunziker ha trascorso qualche giorno di vacanza con la figlia Aurora Ramazzotti, il genero Goffredo Cerza e il nipotino Cesare. Si sono divertiti a stare tutti insieme e la nonna ha pubblicato con orgoglio una foto con il piccolo di un anno.

Sotto lo scatto la conduttrice ha scritto: «In love... Guardare avanti insieme a te piccolo bebè della nonna rende tutto ancora più bello. Sei l'inizio di una nuova avventura indescrivibile».

Come la figlia, anche la 47enne evita di mostrare il volto del nipotino, il che è certamente una buona decisione sui social media. Quindi i due si vedono solo di spalle, seduti l'uno accanto all'altra su un tronco d'albero, mentre guardano la natura, con la Hunziker che mette il braccio intorno al piccolo.

In altre immagini condivise dal quartetto su Instagram si vede anche una foto di Aurora che dà un bacio a Michelle, il cibo delizioso e il fantastico panorama dell'Alto Adige.

La show girl ha anche fatto un'arrampicata col genero 28enne e sembrava essere di buon umore, anche se probabilmente è stata una decisione coraggiosa per la presentatrice.