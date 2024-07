Cancellato il nuovo show che avrebbe dovuto condurre Michelle Hunziker

Michelle Hunziker

Erano previste per il mese di settembre le due serate del nuovo programma «Il più grande karaoke d'Italia». Però non andranno in onda, ma la conduttrice di «Io canto family» è pronta con nuovi progetti.

Covermedia

Uno show musicale, ispirato al karaoke lanciato da Fiorello negli anni '90 nell'access prime time di Italia1, che avrebbe dovuto aprire la stagione televisiva 2024/25 a Mediaset. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito TvBlog, la trasmissione è stata cancellata e i motivi al momento non sono stati ancora resi noti.

Michelle Hunziker, reduce dal successo di «Io canto family», avrebbe dovuto condurre il programma nell'Arena di Verona. Con l'annullamento dello show, la conduttrice svizzera dovrà attendere nuove opportunità.

La Hunziker continuerà comunque a essere un volto di punta del Biscione, con una stagione televisiva ricca di impegni e sorprese: sono confermati i suoi programmi storici e due nuovi progetti, con una terza novità pronta ai blocchi di partenza.

Michelle Hunziker tornerà in altri programmi

Anche se «Il più grande karaoke d'Italia» non vedrà la luce, la Hunziker tornerà affianco a Gerry Scotti a «Striscia la notizia». Inoltre, condurrà due serate evento in onore dei Pooh e Andrea Bocelli.

È anche in lizza per la conduzione di un nuovo programma musicale, «The ultimate entertainer», prossimamente in onda su Canale5. Il format, prodotto da Fremantle, vedrà i cantanti esibirsi in generi totalmente diversi dal loro, giudicati da una giuria.

Anche se il cast del programma è ancora sconosciuto, lo show ha tutte le carte in regola per diventare la rivelazione dell'anno, con Michelle Hunziker potenzialmente al timone.

