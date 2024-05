È il segreto del Leverkusen?

Xhaka si prepara alla finale di Europa League: «Tutte le mattine beviamo sangue»

Non ha perso nessuna delle 51 partite giocate in stagione. Anche per questo motivo il Bayer Leverkusen crede di poter vincere anche le ultime due. Ecco cosa dice il capitano della Nazionale elvetica e uomo chiave dei tedeschi in vista della finale di Europa League contro l'Atalanta.