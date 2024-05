Ukraine-Ticker

Jetzt schickt auch Kiew Häftlinge an die Front +++ Putin will Grenzen in der Ostsee verschieben

In der Ukraine sind die ersten Häftlinge freigelassen worden, damit sie im Krieg gegen Russland im Militär kämpfen können. Unterdessen will Russland die Grenzen in der Ostsee offenbar eigenmächtig verschieben. Die Entwicklungen im Ticker.