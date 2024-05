Mögliche Sanktionen nach Fackel-Eklat

Droht Servette jetzt sogar der Ausschluss aus dem Cup?

Trotz Einzug in den Cupfinal wüten die Servette-Fans am Sonntag auf der Schützenwiese. Zwei Fackeln landen im Familiensektor des FC Winterthur. Nach dem Spiel randalieren die Genfer Anhänger in der Stadt weiter. Hat der Klub Sanktionen zu befürchten? Das sagt der Verband.