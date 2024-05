Swiss-Ski Night in Zürich

Odermatt, Gisin und Zenhäusern verraten, wie es um ihre Tanzkünste steht

An der Swiss-Ski Night in Zürich präsentieren sich die Ski-Stars für einmal nicht im Renn-Anzug. Wie schwer fällt die Wahl des ungewöhnlichen Outfits und wie steht es um die Tanzkünste? blue Sport hat bei Marco Odermatt und Co. nachgefragt.