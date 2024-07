So verbringen die Ski-Stars ihre Ferien

Der Ski-Weltcup hat Pause. Während der schneefreien Zeit versucht sich Marco Odermatt auf einer Wasserschanze, Corinne Suter wippt zu den Klängen AC/DCs und Mikaela Shiffrin geniesst die Idylle an einem See.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt probiert offenbar neue Sachen aus. «Versuche immer neue Dinge», schreibt der Nidwaldner mittels eines Hashtags auf Instagram, wo er Impressionen seiner Ski-Pause teilt.

Wendy Holdener weilt in Italien und feuert dort am Strassenrand die Fahrer der Tour de France an.

Nach einem Reha-Camp auf Mallorca mit Jasmine Flury ist Speed-Ass Corinne Suter beim AC/DC-Konzert im Letzigrund zu Gast. Mehr anzeigen

Der Ski-Zirkus ruht, so auch die Ski-Stars. Wobei von «ruhen» bei den Athletinnen und Athleten nicht die Rede sein kann. Die Vorbereitungen für die bevorstehende Saison laufen auf Hochtouren. Das Beine-hochlagern passiert parallel mit Training.

Marco Odermatt geniesst einen actiongeladenen Sommer. Auf Instagram teilt der 26-jährige Nidwaldner Impressionen vom Juni. Party, Fussball-EM und Biken mit seinem neuen Konditrainer Alejo Hervas sind Teil des Odermatt-Programms. Ganz die Finger von den Skis kann er aber nicht lassen. Seine akrobatischen Künste zeigt der Gesamtweltcupsieger auf einer Wasserschanze.

Auch Cyprien Sarrazin verbringt seine Ferien mit einer ordentlichen Portion Adrenalin. Der französische Speed-Spezialist brettert den Hang für einmal auf zwei Rädern herunter. Auf dem Bike kundet er die besten Trails im österreichischen Saalbach aus.

Dolce Vita bei Holdener, Asien für Hählen und Meillard

Ein bisschen Dolce Vita geniesst Wendy Holdener. Die Schwyzerin lässt es sich in Italien gut gehen. Das Slalom-Ass nimmt es sich zum Anlass, die Fahrer der Tour de France lautstark anzufeuern. Mittlerweile ist sie wieder zurück in der Schweiz. Rückblickend sagt sie zu ihrem Italien-Urlaub: «Das war eine dringend benötigte Pause vom hektischen Leben.»

Eine Auszeit bisschen weiter weg von der Schweiz gönnen sich Joana Hählen und Melanie Meillard. Letztere erkundschaftet die Tier- und Wasserwelt Balis, Hählen teilt Eindrücke ihrer Reise vom Mai nach Sri Lanka.

Ebenfalls Meer-Luft schnuppern die beiden Speed-Spezialistinnen Corinne Suter und Jasmine Flury. Sie sind gemeinsam auf Mallorca in einem Reha-Camp. Mittlerweile ist der Spanien-Abstecher Geschichte. In Zwischenzeit war Suter beim AC/DC-Konzert im Letzigrund und einem Nati-Spiel an der Euro.

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde verbringen gemeinsam Zeit an einem idyllischen Ort mit See. Wo sie sich genau aufhalten, ist unklar. Aus den Bildern und Videos in den sozialen Medien geht aber hervor: Ob beim Tanzen während des Krafttrainings oder dem Surfen – sie scheinen Spass zu haben.

Weitere Eindrücke der Ski-Stars ihres Sommers

Mehr Videos vom Ressort