Stephan Schwarz optimistisch

GC geht voller Elan in die Barrage: «Wir haben alles vorbereitet»

Jetzt ist es Tatsache: GC muss in die Barrage. Der Gegner heisst dort mit hoher Wahrscheinlichkeit FC Thun. Wie die Hoppers die wegweisenden Spiele angehen wollen und wieso man so stark an den Klassenerhalt glaubt, verrät Sportchef Stephan Schwarz im Interview mit blue Sport.