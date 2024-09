Die Geschichte von GC-Spieler Mabil

Im Flüchtlingslager geboren und mit Bällen aus Plastiksäcken Fussballspielen gelernt

Awer Mabil ist in einem Flüchtlingslager geboren und hat dort Fussballspielen gelernt. Bei blue Sport spricht der GC-Spieler über seine bewegende Kindheit. In der Schweiz will er die Hoppers zurück auf die Erfolgsspur bringen.