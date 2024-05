Deutsches Champions-League-Endspiel?

BVB wünscht sich Bayern im Final – und «sechs Rote Karten»

In Deutschland lebt der Traum von einer Neuauflage des deutschen Champions-League-Endspiels von 2013 in London. Zumindest der BVB hat sich fürs Finale im Wembley qualifiziert – und drückt nun den Bayern in Madrid die Daumen.