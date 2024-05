Topmodel Ronja Furrer

«Ich bin verwöhnt, dass ich in der Schweiz aufwachsen durfte»

Das Schweizer Topmodel Ronja Furrer lebt seit mehr als einem Jahrzehnt in New York. Nun hat die 32-Jährige in einem Interview offenbart, dass sie sich vorstellen könnte, dereinst mit ihrem Mann in die Schweiz zu ziehen.