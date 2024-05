Wie kann ich Push-Nachrichten abonnieren?

Mobile App: In der mobile blue News-App musst du nach der Neuinstallation oder nach einem Update der App Push-Nachrichten initial zulassen. Alternativ können Push-Nachrichten auch via Smartphone -> Allgemeine Einstellungen -> blue News App -> Mitteilungen aktiviert werden.



Browser: Beim Aufrufen der Seite wird dir ein Pop-Up mit der Frage: "Möchten Sie künftig direkt per Browser-Benachrichtigung über die wichtigsten Nachrichten informiert werden?" gezeigt. Bitte bestätige dieses Pop-Up.



Wenn du Benachrichtigungen noch nicht im Browser zugelassen hast, wird der Browser ein weiteres Pop-Up zum Zulassen von Benachrichtigungen anzeigen. Bitte bestätige auch dieses Pop-Up.