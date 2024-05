Seit seiner Eröffnung vor 30 Jahren

Dieser Flughafen in Japan hat noch nie ein Gepäckstück verloren

Beim Fliegen besteht immer das Risiko, dass der Koffer nicht ankommt. Nicht so aber am Kansai International Airport. Der Flughafen in Japan hat in seiner 30-jährigen Geschichte noch nie ein Gepäckstück verloren.