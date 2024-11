Stände des Basler Weihnachtsmarkts auf dem Barfüsserplatz. (Archivbild) sda

Die Schweiz hat viele Weihnachtsmärkte zu bieten. Doch nicht alle halten, was sie versprechen. Verrate uns: Welche Weihnachtsmärkte in der Schweiz oder im Ausland findest du vollkommen überbewertet?

blue News Redaktion Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue News sucht die enttäuschendsten Weihnachtsmärkte der Schweiz oder woanders in der Welt.

Schick uns deine Geschichte und verrate uns, welchen Weihnachtsmarkt du völlig überbewertet findest.

Melde dich in den Kommentaren oder schick uns eine E-Mail an user.feedback@blue.ch Mehr anzeigen

Vielerorts sind die Weihnachtsmärkte bereits in vollem Gange. Der Glühwein fliesst, die Lichterketten leuchten und Samichläuse bringen Kinderaugen zum Strahlen. In der Adventszeit sind sie ein beliebter Treffpunkt für Freunde, Familien, Paare, Arbeitsgspänli – die Auswahl an Weihnachtsmärkten in der Schweiz, aber auch im Ausland ist gross.

Doch nicht alle davon sind auch wirklich das schillernde Highlight, das sie versprechen. Nicht immer ist der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt so, wie man ihn sich vorgestellt hat. Die Dekoration ist traurig, der Glühwein lauwarm und du kommst einfach nicht an die Stände, weil alles zu überlaufen ist.

Darum will blue News wissen: Welchen Weihnachtsmarkt in Europa findest du enttäuschend oder völlig überbewertet?



Verrate es uns in den Kommentaren oder schreib uns eine Mail, indem du hier klickst. Bitte schreib uns doch, welchen Weihnachtsmarkt du besonders enttäuschend findest und vor allem auch, weshalb.

Mehr Videos zum Thema Weihnachten