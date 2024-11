Weisse Weihnacht? Das sind Europas schneesicherste Städte

Luzern soll ein wahres Winterparadies sein, besagt ein Ranking. IMAGO/robertharding

An vielen Orten sind weisse Weihnachten Schnee von gestern. Doch es gibt sie noch: die Flecken, an denen dieser Traum mit Wahrscheinlichkeit in Erfüllung geht. Eine Analyse verrät, wohin du dafür reisen musst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Analyse von DFDS zeigt die besten Geheimtipps für weisse Weihnachten in Europa.

Ausgewertet wurde das Ganze basierend auf Wetterdaten aus 23 Jahren – gepaart mit geringer touristischer Bekanntheit.

Der Norden Europas führt die Liste an: Die Top-Destinationen mit hoher Schneewahrscheinlichkeit sind Kiruna in Schweden, Lillehammer in Norwegen und Turku in Finnland.

Luzern schafft es ebenfalls ins Ranking. Mehr anzeigen

Weisse Weihnachten scheint heute an den meisten Orten nur noch eine blasse Erinnerung von einst zu sein. Es ist mittlerweile ein Bangen und Hoffen bis zur letzten Minute vor den Festtagen: Ob der Polarwirbel uns in diesem Jahr mit schneereichen Feiertagen segnen wird? Wird sich zeigen.

Doch wer sich an Weihnachten nicht auf meteorologische Zufälle verlassen will, für den lohnt sich ein Blick in die Analyse des Fährenanbieters DFDS: Eine Liste mit Orten in Europa, an denen es mit hoher Wahrscheinlichkeit an Weihnachten schneit und die nicht zu überlaufen sind, liefert Inspiration für ein Winter-Getaway.

Weil es zu Hause einfach am schönsten ist, freut es umso mehr, dass eine Schweizer Stadt es unter die ersten zehn Ränge der Auswertung von DFDS schafft.

Im Norden gibt's am meisten weisse Weihnachten

Das Unternehmen untersuchte für das Ranking 23 Jahre Wetterdaten von 164 europäische Reisezielen, und inwiefern es an diesen Orten um die Festtage schneite.

Die Schneefalldaten für den 25. Dezember waren massgebend für die Auswertung. Anschliessend wurde analysiert, welche Orte bei Google am wenigsten gesucht werden – um so echte Geheimtipps zu listen.

Beim Blick auf die Top 10 wird schnell klar: Der Norden führt. Doch überraschend ist Brașov in Rumänien, das vielen womöglich unbekannt sein wird. Luzern schafft es auf den zehnten Rang.

Top-10-Städte für weisse Weihnachten in Europa: Kiruna, Schweden: 70-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 100 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Lillehammer, Norwegen: 65-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 120 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Turku, Finnland: 57-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 100 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Tallinn, Estland: 57-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 520 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Innsbruck, Österreich: 52-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 230 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Oslo, Norwegen: 52-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 780 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Bergen, Norwegen: 48-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 500 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Brașov, Rumänien: 43-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 140 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Stavanger, Norwegen: 43-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 220 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat.

Luzern, Schweiz: 39-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember – 190 durchschnittliche Google-Suchanfragen pro Monat. Mehr anzeigen

Der Lozärner Wiehnachtsmärt findet vom 5. bis 22. Dezember statt. Zum Einstimmen auf die Festtage einen Ausflug wert. Und verlängerst du gleich deinen Aufenthalt, hast du hohe Chancen auf weisse Weihnachten.

Top-3-Städte liegen in Skandinavien

Kiruna befindet sich 200 Kilometer nördlich des Polarkreises und zählt zu Schwedisch Lappland. Dort oben finden Reisende ein echtes Winterparadies und dürfen sich über eine ganz hohe Chance auf Schneefall an Weihnachten freuen.

Wie aus einem Film: In Schwedisch Lappland finden sich meterhohe Hügel an Schnee. Sich dann in einer Hütte vor dem Kamin einkuscheln – was gibt es Gemütlicheres? PantherMedia / Vichaya Kiatying-Angsulee

Gleich dahinter reiht sich die im Jahr 1994 für die Olympischen Winterspiele bekannt gewordene norwegische Ortschaft Lillehammer. Auch dort ist Schnee etwas, auf das du dich fast verlassen kannst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am ersten Weihnachtstag schneit, ist besonders hoch.

In der norwegischen Stadt Lillehammer besteht eine 65-prozentige Chance auf Schnee am 25. Dezember. IMAGO/Depositphotos

Und dann ist da Turku in Finnland, das auch nur wenige Reisende auf dem Schirm haben. Die Tourismusseite «Visit Finland» schreibt: «Warum nach Paris, wenn man Turku hat?» Turku sei die älteste Stadt des Landes und reich an Kunst, Kultur und Gastronomie. Dass es dort am 25. Dezember schneit, ist ziemlich wahrscheinlich.

