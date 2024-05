Aktuell

Dreijähriger in Österreich verhungert – Eltern unter Mordverdacht

Nach dem Hungertod eines Dreijährigen in Österreich sind Mordermittlungen gegen die Eltern eingeleitet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Behörden und Einsatzkräfte am Montag von dem Todesfall des Bubs im Tiroler Bezirk Kufstein an der Grenze zu Bayern informiert.